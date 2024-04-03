Eski AKP İstanbul İl Başkanı’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Milli iradeye saygısızlıktır’

Eski AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, “Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez. Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:37
Eski AKP İstanbul İl Başkanı’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Milli iradeye saygısızlıktır’
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Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez. Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur.

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi. 

Arvas’a mazbatanın verilmesinin ardında kentte yaşayan yurttaşlar iki gündür protesto eylemlerine devam ediyor.

2007-2015 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanı olan Aziz Babuşcu, söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. X (Twitter) hesabında “Milli iradeye saygısızlık” diyen Babuşcu, şu açıklamayı yaptı:

“Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez. Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur.”



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