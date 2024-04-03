Eski AKP İstanbul İl Başkanı’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Milli iradeye saygısızlıktır’

Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:37

Güncelleme: 03.04.2024 - 18:37

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez. Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur.



Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

Arvas’a mazbatanın verilmesinin ardında kentte yaşayan yurttaşlar iki gündür protesto eylemlerine devam ediyor.

2007-2015 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanı olan Aziz Babuşcu, söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. X (Twitter) hesabında “Milli iradeye saygısızlık” diyen Babuşcu, şu açıklamayı yaptı:

“Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Kazanan adaya mazbatasının verilmemesi millî iradeye saygısızlıktır, kabul edilemez. Hukukî tartışmaların ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tavır budur.”



