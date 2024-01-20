AKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan kimdir? Veli Arslan nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan oldu. Peki, AKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan kimdir? Veli Arslan nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:01
AKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan kimdir? Veli Arslan nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Kadıköy  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Kadıköy  Belediyesi Başkan Adayı  Veli Arslan oldu. Peki, AKP İstanbul Kadıköy  Belediye Başkan adayı Veli Arslan kimdir? Veli Arslan nereli, kaç yaşında?

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu Veli Arslan Tokat kökenli bir aileye mensuptur. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Veli Arslan çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Veli Arslan, AK Parti Kadıköy ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi. 2019 Yılında Ataşehir Meclis Üyesi olan Veli Arslan’ın 31 Mart 2024 yerel seçim görevi başladı. 2023 Genel Seçimlerinde Milletvekilliği için görevinden istifa eden Veli Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Ak Parti tarafından Kadıköy İlçe Belediye Başkanı olarak gösterildi.


31 Mart 2024 aday AKP

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