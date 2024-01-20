AKP İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir? Mesut Üner nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner oldu. Peki, AKP İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir? Mesut Üner nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:55
AKP İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir? Mesut Üner nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Çatalca  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Çatalca  Belediyesi Başkan Adayı Mesut Üner oldu. Peki, AKP İstanbul Çatalca  Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir? Mesut Üner nereli, kaç yaşında?

MESUT ÜNER KİMDİR?

1 Haziran 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Selanik göçmeni olan Üner, ilköğrenimini Muratbey'de, orta öğrenimini Çatalca Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Çatalca Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı. Üniversiteyi Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde okudu. Kariyerine,1999-2009 Tepecik Belediyesinde İmar ve Şehircilik biriminde başladı. 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar Şehircilik Müdürlüğü yaptı. Mesut Üner, 10 yıl boyunca Muratbey Futbol Kulübünde ve 6 yıl da Çatalca Spor’da futbol oynadı. 3 dönem Muratbey Esin Ovacık İlköğretim Okulu Aile başkanlığını yürüttü.


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