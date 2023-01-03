AKP ittifakı büyütmek için harekete geçti: 'El sıkıştılar demiyorum ama...'

03 Ocak 2023 Salı, 10:12

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil edilmesi amacıyla AKP'nin harekete geçtiği belirtiliyor. İlginç kulis bilgisi, iktidara yakın TGRT Haber televizyonunun canlı yayınında dile getirildi.

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, Ankara gündeminden gelişmeleri aktarırken Yeniden Refah Partisi'yle AKP arasında bir temas olduğu bilgisini edindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı'nda Saadet Partisi var. Onun muadili Yeniden Refah Partisi. El sıkıştılar demiyorum ama bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Anlaşılır mı anlaşılmaz mı bilmiyorum. Millet İttifakı'nda Saadet Partisi'nde olması orada bir çarpan etkisi oluşturuyor. Eğer Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılırsa bambaşka bir tablo oluşabilir. Dengeleri yeniden değiştirebilir, kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilir."

Kasım ayında yapılan Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Fatih Erbakan, partisinin ittifak içinde yer almayacağını açıklamış ve "Ne ittifakı yahu? Milli görüş yanardağ olmuş patlıyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Yeniden Refah Partisi olarak ittifakımız milletimizledir" demişti.