Cumhur İttifakı’ndan Ahlatlıbel görüşmesi yorumu: Kılıçdaroğlu, 'Patron benim' mesajı verdi

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Cumhur İttifakı kanadı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşmasını yakından takip etti. Cumhur’a göre, Saraçhane mitingi sonrasında Kılıçdaroğlu, Akşener’e karşı ilk hamleyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu partisinin grup toplantısına davet ederek yaptı.

İmamoğlu’na grup toplantısında “Genel başkan benim” mesajı verdiği değerlendirilirken Akşener’le Ahlatlıbel’deki buluşmasında da Kılıçdaroğlu’nun bu kez Akşener’e, net bir şekilde “Patron benim” mesajını verdiği belirtiliyor.

"ADAYLIKTA ÖNE ÇIKTI"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun daha önce bir parti toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Akşener’in “6’lı masanın sahibi biziz” şeklindeki sözlerini anımsatan Cumhur İttifakı kanadı, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’e üstü kapalı “6’lı masanın sahibi benim. Ana muhalefet partisi de CHP. Masada bir arada tutan ana aktör de CHP” göndermesinde bulunduğu ifade ediliyor. İktidar kanadı, buluşmanın ardından “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde Kılıçdaroğlu’nun adının daha belirgin hale geldiğini” de yorumluyor.

Daha önce İYİ Parti kanadınca gündemde tutulan İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık tartışmalarının da “Ahlatlıbel’deki yemekle kapandığını” söylüyor. İktidar kanadı, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Masanın Kılıçdaroğlu dışında artık ikinci bir aday çıkarma şansı yok. Eğer masanın bileşenleri, özellikle de Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkarsa, o masa dağılır. Akşener farklı bir yol izler mi? Akşener’in 6’lı masa içindeki bugüne kadar süren tutumuna bakılırsa evet, izleyebilir. Hatta iki belediye başkanının adaylık yolunu Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde kapattığı için masaya başka bir aday da önerebilir. CHP buna itiraz ederse Akşener ikinci bir aday çıkarmak da isteyebilir.”