AKP, İYİ Parti adayını desteklemişti: İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu

Yayınlanma: 13.01.2024 - 20:45

Güncelleme: 13.01.2024 - 20:45

Bilecik Belediyesi'nde Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada başkanlık el değiştirdi. Yapılan oylamada AKP, MHP ve İYİ Parti aynı adaya oy verdi.

CHP'li 11, AKP'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye sosyal medyada 'Bilecikli Targeryan' lakaplı Melek Mızrak Subaşı'na 11, AKP'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

AKP, MHP VE İYİ PARTİ’DEN İLK ‘İTTİFAK’

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Seçimin ardından İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Parti GİK Y. Üyesi ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Bilal Uzun, X hesabından yaptığı paylaşımda 'ucube başkanlık sistemi' ifadelerini kullandı.

Uzun, "İlk il belediyemiz hayırlı olsun. Bu il belediyesinin bize geçmesini ben hayırlı bir işaret olarak görüyorum. Elbette 31 Mart çok farklı olacak. Hep söylediğim gibi biz bu sene 3’ü büyükşehir olmak üzere en az 8 il belediyesi ve 100’den fazla ilçe kazanacağız. Önemli olan ondan sonrası, çok çalışmak ve halkımıza 2028’de bu ucube başkanlık sistemine son verecek bir iktidar alternatifi olduğumuzu göstermek zorundayız” dedi.