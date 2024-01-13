AKP, İYİ Parti adayını desteklemişti: İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
Bilecik Belediye Meclisi’nde yapılan seçimi, İYİ Parti adayı Mustafa Sadık Kaya, AKP ve MHP'nin de oylarıyla kazanarak kazanmıştı. Kaya'nın belediye başkanı seçilmesinin ardından İYİ Partili isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bilecik Belediyesi'nde Semih Şahin'in istifasının ardından
yapılan oylamada başkanlık el değiştirdi. Yapılan oylamada AKP, MHP ve İYİ
Parti aynı adaya oy verdi.
CHP'li 11, AKP'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2
üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle
gerçekleştirildi.
İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye sosyal medyada
'Bilecikli Targeryan' lakaplı Melek Mızrak Subaşı'na 11, AKP'li Hasan Cinit'e
10, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.
AKP, MHP VE İYİ PARTİ’DEN İLK ‘İTTİFAK’
Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen
oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura
geçildi.
Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek
Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.
Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı
açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek,
"3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum.
Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya
harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele
verip çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Seçimin ardından İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
İYİ Parti GİK Y. Üyesi ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Bilal Uzun, X hesabından yaptığı paylaşımda 'ucube başkanlık sistemi' ifadelerini kullandı.
Uzun, "İlk il belediyemiz hayırlı olsun. Bu il belediyesinin bize
geçmesini ben hayırlı bir işaret olarak görüyorum. Elbette 31 Mart çok farklı
olacak. Hep söylediğim gibi biz bu sene 3’ü büyükşehir olmak üzere en az 8 il
belediyesi ve 100’den fazla ilçe kazanacağız. Önemli olan ondan sonrası, çok
çalışmak ve halkımıza 2028’de bu ucube başkanlık sistemine son verecek bir
iktidar alternatifi olduğumuzu göstermek zorundayız” dedi.
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