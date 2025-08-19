AKP kaynaklarının 'transfer' iddiasına CHP'li Bursa Belediye Başkanı Bozbey'den sert yanıt: 'Dikkate bile almıyorum, işimizin başındayız!'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin siyasetteki yankıları sürüyor.

Belediye transferlerinin süreceğini kaydeden AKP’li kaynaklar yerel seçimlerde CHP’den Bursa Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey hakkında “AKP’ye geçme ihtimali yüksek” iddialarında bulundu.

"BU İDDİALARIN TEK AMACI OLABİLİR..."

Cumhuriyet’e konuşan Bozbey, “Göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve özellikle hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmeti Bursalılara sunuyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler” dedi.

"BU KENETLENMEYİ HİÇ KİMSE BOZAMAYACAK"

Bozbey, “Bursa, bize bir buçuk sene önce onay verdi. Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda ve Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi. Bu güven doğrultusunda da bu emaneti onların istediği, arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi. Bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kimse bozamayacaktır” ifadelerini kullandı.