Menü tepki çekmişti: AKP'li Özlem Zengin'den 'iftar sofrası' savunması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te siyasi parti temsilcilerine iftar yemeği verdi.

İftar sofrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan, Pervin Buldan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Eski Meclis Başkanları Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek ve Ömer İzgi yer aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli il ve ilçe başkanlarına iftar verdiği için davete katılmadı. Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanları da iftara katılmadı.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeyen İYİ Parti ise Kurtulmuş'un iftar davetine de olumsuz yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, aynı saatlerde Meclis Bahçe Lokantası'nda partili milletvekilleri ile iftarda buluştu.

ÖZEL, ÖZCAN'I ZİYARET ETTİ

İftara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı önceden duyurulmuştu.

Ancak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması üzerine programa gitmekten vazgeçen CHP lideri bunun yerine Özcan'ı tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

MENÜ TARTIŞMA YARATTI

İftar sofrasına katılımların haricinde yemek menüsü de dikkat çekti.

Meclis'teki yemekte, "Lebeniye çorbası, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata, keşkek yatağında dana antrikot, fındıklı narlı güllaç ve zencefilli sumak şerbeti"nin yer aldığı öğrenildi.

Kamuoyunda, yoksulluğa vurgu yapılarak, menünün halkın sofrasından uzak olduğu tepkisi dile getirildi.

ÖZLEM ZENGİN'DEN 'İFTAR SOFRASI' SAVUNMASI

Tepkiler TBMM Genel Kurulu'na da taşınırken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konu hakkında açıklama yaptı. Milli Parklar Kanun teklifi görüşmeleri devam ederken konuşan Zengin, söz konusu yemekleri Meclis aşçılarının yaptığını belirterek, "Biz orucumuzu peynir, ekmekle de açarız" dedi.

"TARTIŞMALARA MÜSAADE ETMEYELİM"

Özlem Zengin, şunları söyledi:

"Biz neyiz, suyla da orucumuzu açarız. Bu tartışmalara müsaade etmeyelim. Bu yemeklerimizi bizim aşağıdaki aşçılarımız pişirdiler, burada yapıldılar. Bu yemek ne ise akşama peynir ekmek yiyelim. Hiç fark etmez. Biz razıyız bundan, milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz.

Eleştirilerimizi yaparken TBMM'nin değerini aşağı çeken, milletvekillerinin değerini aşağı çeken konuşmalar yapmayalım. Bunlar Türkiye'ye zarar veriyor. O yüzden makul bir yerde buluşalım, akşam peynir ekmek çayla da iftarımızı açarız."