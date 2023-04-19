AKP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kırklareli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kırklareli milletvekili adayları kim? AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kırklareli milletvekili adayları kim? AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...
AKP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET GÖKHAN SARIÇAM
HÜSEYİN TUZCU
NEŞE KİRAZ
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı