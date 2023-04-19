AKP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kırklareli milletvekili adayları kim? AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

AKP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET GÖKHAN SARIÇAM

HÜSEYİN TUZCU

NEŞE KİRAZ