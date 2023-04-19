AKP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Mersin milletvekili adayları kim? AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Mersin milletvekili adayları kim? AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi...
AKP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUREDDİN NEBATİ
ALİ KIRATLI
HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
FARUK DİNÇ
MEHMET AKDOĞAN
ALİ İHSAN GÖK
SERKAN TANRIKULU
HAKKI MENİZ
FATİH DÖLEK
MUSTAFA ERİM
FİRDEVS AKTÜRK
HALİT PEKDURAN
SEÇKİN TAŞ
Resmi İlanlar
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