AKP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:51

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:51

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Mersin milletvekili adayları kim? AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Mersin milletvekili adayları tam listesi...

AKP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUREDDİN NEBATİ

ALİ KIRATLI

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

FARUK DİNÇ

MEHMET AKDOĞAN

ALİ İHSAN GÖK

SERKAN TANRIKULU

HAKKI MENİZ

FATİH DÖLEK

MUSTAFA ERİM

FİRDEVS AKTÜRK

HALİT PEKDURAN

SEÇKİN TAŞ