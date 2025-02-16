İşçilere ‘zenginliğimi Allah verdi’ demişti: AKP’li patronun iş cinayeti davası, vekil seçildikten sonra ‘düşürülmüş’

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:14

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:15

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarında yaklaşık 2 bin işçi yüzde 30’luk zammı kabul etmeyecek greve başladı. İşçiler 25 bin liraya yükseltilen maaşlarının 33 bin liraya yükseltilmesini istiyor.

Söz konusu grevin yapıldığı 2 fabrikanın sahibi ise AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan. İşçilerden 900'ü İrfan Çelikaslan'ın sahibi olduğu iki fabrikada çalışıyor.

Çelikaslan Tekstil işçilerinin grevinde Çelikaslan direnen işçileri zorla fabrikaya sokmaya kalkmış ve BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’in AKP’li patrona "Bu kadar para kazandın, zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi?" sorması üzerine AKP’li patron "Zenginliğimi Allah verdi!" demişti.

Tüm bunlarla beraber, düşük maaş zamlarını protesto eden işçilerin grevine Valilik’ten yasak kararı da geldi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise evinin önünden gözaltına alındı.

İŞ CİNAYETİ DAVASI

Öte yandan, Çelikaslan’ın fabrikası grevden önce iş cinayetleriyle gündeme gelmişti.

2021 yılında, Çelikaslan Tekstil'de çalışan 2 işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş ve 'işten atılma tehdidiyle çalıştırıldıkları' belirtilmişti.

İşçiler Kadir Uçar ve Recep Sağlam üç gün arayla koronavirüsten ölmüş, ölümler iş kazası statüsünde sayılmamıştı. 2 işçinin ölümüyle ilgili dava açılmış, Çelikaslan Tekstil’in patronu İrfan Çelikaslan sorumlu olarak gösterilmişti.

Yargılanmayan Çelikaslan, 14 Mayıs seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı seçilmişti.

Yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen şunları söylemişti.

“AKP’den MV seçilen Çelikaslan Tekstil’in patronu İrfan Çelikaslan’ın sorumlu olduğu iş cinayeti davası, MV seçildikten üç hafta sonra yapılan ilk duruşmada skandal bir kararla reddedildi. Hem de bu karar, Çelikaslan Tekstil’de iki işçinin üç gün arayla covidden öldüğü günlerin ikinci yıldönümünde verildi. Kadir Uçar ve Recep Sağlam tam iki yıl önce covid oldukları halde, işten atılma tehdidiyle çalıştırıldıkları için 6 ve 9 Haziran 2020’de hayatlarını kaybettiler. Recep Sağlam 15 Mayıs akşamı 2020’de yüksek ateş şikayeti ve covid şüphesi ile hastaneye gitti. Doktor karantinada kalması gerektiğini ve sabah da covid testi yaptırması gerektiğini söyledi, rapor yazdı. Gece vardiyasındaydı. İşyerini arayıp durumu söyledi. Ama işyerinden ‘eğer bu gece iş gelmezsen işten atılırsın’ cevabı aldı. ‘Raporu kabul etmiyorsanız kullanmadığım senelik iznim var, bari onu kullanayım. Hayatım ve başka insanların hayatı söz konusu’ dedi Recep usta. Cevap yine aynıydı: ‘İşe geleceksin!’ Recep Sağlam, işten atılmamak için gece o halde hastaneden çıkıp işe gitti. İki gece çalıştıktan sonra 17 mayıs sabahı fabrikada iyice ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Covid çok ilerlediği için direkt yoğun bakıma alındı, ve yoğun bakımdan çıkamadı. Aynı fabrikada ve aynı bölümde çalışan Kadir Uçar da Recep Sağlam’dan üç gün önce ve aynı şekilde, hayatını kaybetti. Kadir Uçar’a 10 gün karantinada kalınması söylenmişti. Ama Uçar için Valilikten çalışması için izin kağıdı çıkarılmıştı… Sonra o da aynı şekilde öldü. Recep Sağlam’ın ölümünden sonra aileyi ziyaret eden işveren, Sağlam’a yaşarken ölmemek için istediği ve vermedikleri senelik iznin parasını ve cenaze masrafları için 2 bin TL verdiler bir zarf içinde. İşte Recep Sağlam’ın hayatının bedeli bu kadardı! Tazminatını bile ödemediler. Sağlam’ın ailesi dava açtı işverene. Recep Sağlam’ın o gün covid şüphesiyle hastaneye gittiği, rapor aldığı, karantinada kalması gerektiği halde işten atılma tehdidiyle işe gelmeye zorlandığı, hepsi belgeler ve şahitlerle sabitti. Dosya bilirkişiye gitmişti. Bu duruşmada karar çıkması beklenmiyordu.

Ve bugün Gaziantep 5. İş Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Bilirkişi dosyadan çekilmişti. Normalde dosyanın yeni bir bilirkişiye atanması gerekirdi. Ama buna rağmen skandal bir karar verildi ve dava reddedildi. Özetle, İrfan Çelikaslan böyle bir sicile rağmen önce milletvekili yapıldı, sonra da dava kapatıldı. Çünkü işçi düşmanı patronların iktidarında işçilerin hayatıyla oynamak bu kadar kolay! Ama öyle kolay değil! İşçilerin hayatının bu kadar ucuz olmadığını size göstereceğiz!”