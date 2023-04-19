AKP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kırşehir milletvekili adayları kim? AKP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

AKP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET GÖKHAN SARIÇAM

HÜSEYİN TUZCU

NEŞE KİRAZ