AKP Kars milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kars milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kars milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kars milletvekili adayları kim? AKP Kars milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:59
AKP Kars milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kars milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kars milletvekili adayları kim? AKP Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kars milletvekili adayları tam listesi...

AKP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM ÇALKIN

YUNUS KILIÇ

SERKANT AYKUL


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