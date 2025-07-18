AKP kulislerinde 'seçim' endişesi: 'CHP'li belediyelere operasyonların temyizi sandıkta olacak...'

Muhalefet serken seçim talebini her fırsatta dile getirmeye devam ederken; iktidarda ise durum farklı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "kapıyı kapamaya" devam ediyor.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve tutuklamalarla ilgili kimi AKP'li isimlerin endişeli olduğunu yazdı.

Kulislerde bazı isimler, "Bu davaların temyizi sandıkta olacak. Sandıktan çıkan sonuç, bu süreçte ne kadar inandırıcı olup olmadığımızı da gösterecek. Bu tartışmalar eşliğinde seçime gidilirse, seçim sonuçları AKP için avantaj olmayabilir" diyor.

Babacan, AKP kulislerindeki CHP'li belediyelere yönelik operasyon dalgasıyla ilgili endişeleri şöyle aktardı:

"Özellikle son dalga operasyonlarında, yeni göreve gelen Adıyaman Belediye Başkanının da dahil edilmesinin ‘işi sulandırmak ve zayıflatmak” olarak yorumlayanlar var."

"YAPILAN OPERASYONLARIN GEÇ KALMIŞLIĞI AYRI BİR TARTIŞMA KONUSU"

"İstanbul başta olmak üzere CHP’li belediyelere yapılan operasyonların geç kalmışlığı ayrı bir tartışma konusu. 'Eğer yolsuzluk varsa bundan 5-6 yıl önceki konuların bugün gündeme getirilmesi inandırıcı gelmiyor. Devletin denetim kurumları şimdiye kadar neredeydi diye sorarlar. Ayrıca 20 yıl boyunca AKP’li belediye ve yöneticilerle ilgili tek bir iddia bile araştırılmayınca konu zayıflıyor' yorumları yapılıyor."

"SEÇİM SONUÇLARI AKP İÇİN AVANTAJ OLMAYABİLİR"

"Olağanüstü bir gelişme olmazsa, davaların yıllar sürebileceği yorumları yapılıyor. 'Bu davalar birkaç yıl sürer, mahkum bile edilseler arkasından seçim gelecek. Aslında bu davaların temyizi sandıkta olacak. Sandıktan çıkan sonuç, bu süreçte ne kadar inandırıcı olup olmadığımızı da gösterecek. Bu tartışmalar eşliğinde seçime gidilirse, seçim sonuçları AKP için avantaj olmayabilir' sözleri de dikkat çekici."