AKP kurucularından Hüseyin Çelik: 'AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda'
AKP kurucularından Hüseyin Çelik, katıldığı bir televizyon programında Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP - MHP ortaklığında baştan beri karşı olduğunu belirten Çelik, "AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda." ifadelerini kullandı.
AKP kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisinin MHP ortaklığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "AKP'nin kendisini böylesine küçük bir partiye mahkum etmesi AKP'ye yakışmıyor" dedi.
"AKP, MHP'NİN ESİRİ OLMUŞ DURUMDA"
KRT'de konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Ben başından beri AKP'nin MHP ile olan ittifakına karşı olan birisiyim ve bunu vahim buluyorum. AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda şu anda. Bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ve her vesile hem dost meclisinde, hem de muhataplarımla konuştuğum zaman bunu çok açık söylüyorum. MHP, koalisyonun küçük ortağı falan değil. MHP, koalisyonun büyük ortağıdır aslında. Yani, çünkü MHP'nin istemediği bir şey olmuyor. AKP'nin kendisini böyle bir küçük partiye mahkum etmesi, açıkçası AKP'ye yakışmıyor."
KÜRTÇE TEPKİSİ
Çelik, Mardin ve Batman belediyelerinin yaya geçitleride yazdırdığı Kürtçe 'Önce yaya' sözlerinin silinmesine de tepki gösterdi.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu da MHP ortaklığının bir sonucudur. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Osmanlı devleti dağıldı. Türklere ihanet etmeyen tek müslüman kavim Kürtlerdir. Kürtler 1. Dünya Savaşı boyunca Türklerle beraber oldular. İstiklal savaşında da birlikteydiler.
Şeyh Sait hadisesi bahane edildi, fırsata dönüştürüldü ve Kürtler yok sayıldı. PKK’yı ayrı bir şey olarak değerlendiriyorum ben. Ben hayatım boyunca PKK’ya, faaliyetlerine iğnenin ucu kadar sempati duymadığım gibi hep nefret ettim. Ama eğer siz bütün Kürtleri PKK’lı görür ve öyle değerlendirirseniz, tarihin en büyük hatasını yaparsınız."
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