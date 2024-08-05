AKP'ye yakın medyada 'Kariye' tepkisi: Böyle garabete CHP imza atsa ortalık yıkılmıştı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:05

Güncelleme: 05.08.2024 - 13:11

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle müzeden cami statüsüne çevrilen Kariye 6 Mayıs'ta ibadete açılmıştı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre tarihi yapı, cuma dışındaki günlerde hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 Euro bilet ücreti ödenmesi gerekecek.

"CHP İMZA ATMIŞ OLSAYDI..."

Camiye çevrilen yapının müze gibi ziyarete açık ve girişlerin ücrete tabi olmasına AKP'ye yakın medyada tepki gösterildi. İktidara yakın Türkiye gazetesinin haber müdürü ve yazarı Fatih Selek, "Madem müze olacaktı niye cami yapıldı, madem cami oldu niye turnike koyuluyor?" dediği uygulama için tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Kusura bakmayın, böyle bir garabete CHP imza atmış olsaydı ortalık yıkılmıştı. Nitekim CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu “Sultanahmet de müze olsun” dediği için günlerce manşetlerden düşmemişti. Ama gelinen noktada Kaboğlu'nun fikri, Ayasofya ve Kariye'de uygulamaya konmuş oldu. Fakat hiç ses çıkmadı. CHP'li gazeteciler için böyle bir adımın mahsuru yok! İktidara yakın medya da hükûmete zeval gelmesin diye susuyor.

Demedi demeyin bu iş ileride "müze cami" konseptine doğru gidiyor.

Sultanahmet'e, Eyüp Sultan'a, Fatih Camii'ne, Beyazıt Camii'ne, Dolmabahçe Camii'ne, Hırka-i Şerif'e, Ortaköy Camii'ne, Rüstem Paşa Camii'ne, Selimiye Camii’ne ve Bursa Ulucami’ye de turnike konulursa şaşırmayacağız!"