AKP’li Arnavutköy Belediyesi borcunu cami ve parklarla kapattı

AKP’li belediyeler borçlarını, çeşitli taşınmaz devir veya satışlarla silmeye devam ediyor.

Son olarak AKP’li Arnavutköy Belediyesi, belediye ve şirketlerinin borçlarına karşılık dokuz adet taşınmazı Maliye Hazinesi’ne devretmek için harekete geçti.

Konuyla ilgili hazırlanan ve Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sunulan teklife ait komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Müdürlük teklifi incelenmiş olup aşağıdaki tabloda belirtilen belediyemizin malik ve hissedar olduğu toplam 9 adet taşınmazın, belediyemizin ve belediyemize bağlı iştiraklerimizin borçlarına karşılık trampa ve mahsup edilmesi işlemlerinde kullanılması amacıyla kamu kurumlarına devri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur."

CHP RET OYU VERDİ

CHP’li Meclis üyelerinin ret oyu vermesi nedeniyle teklif oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

AKP’li belediyenin borçlarına karşılık Maliye’ye devrettiği taşınmazlar arasında Deliklikaya Merkez Cami ile Tayakadın Merkezi Cami, Vefa Aile Sağlık Merkezi ile Şakayık Parkı bulunuyor.