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AKP'li başkan hayatını kaybetti

AKP'li başkan hayatını kaybetti

19.06.2026 15:04:00
Güncellenme:
İHA
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AKP'li başkan hayatını kaybetti

AKP Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli’nin vefatı, Denizli siyaset camiası ve Çardak’ta büyük üzüntüye neden oldu. Tekeli’nin bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü öğrenildi.

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Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AKP Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli’den gelen acı haber, AKP teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

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AKP Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tekeli’nin vefatını duyurarak taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Tekeli’nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli’nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tekeli’nin cenazesinin, Çardak’ta düzenlenecek cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

İlgili Konular: #vefat #AKP Kadın Kolları