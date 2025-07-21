AKP’li Belediye Başkanı CHP’li üyeleri hedef gösterdi

Edinilen bilgiye göre ilçede 2024 yılında yürürlüğe konan “beyaz çizgi” uygulaması, belediye yönetimiyle muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Cumhuriyet’e bilgi veren belediye kaynakları, Bahadır’ın belediye bütçesini plansızca kullandığını ve “beyaz çizgi” gibi uygulamalarla bütçe açığını yurttaşın ve esnafın sırtına yüklediğini öne sürdü.

İşgaliye bedelinin belediyeler için rutin bir uygulama olduğu ancak Bahadır’ın bu kalemi “iş yeri işgal bedeli” adıyla düzenleyerek esnafı zor duruma sokma pahasına buradan normalden daha fazla gelir elde etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

ÇAY VE SUYU DA KESMİŞTİ

AKP’li Bahadır son olarak ocak ayında da tepki çeken bir uygulamaya imza atarak belediye meclisinde yer alan CHP’li üyelere ve misafirlerine dağıtılan çay ve suyu kesmişti.