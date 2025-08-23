AKP'li Çelebi mavi bere giyerek 'Terörsüz Türkiye'yi anlattı

CHP’den istifa ettikten bir süre sonra AKP’ye katılan; AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Terörsüz Türkiye” adı verilen yeni süreç kapsamında ‘ikna’ turuna başladı.

AKP Karabağlar İlçe Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 'Terörsüz Türkiye' konusunun konuşulduğu buluşmaya; Ergenekon kumpası davasında 41 ay cezaevinde kalan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı.

Buluşmaya mavi bere takarak katılan Çelebi, 'Terörsüz Türkiye'nin devletin kadife eldiveni olduğunu ifade ederek, "'Terörsüz Türkiye', devletin kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi değildir, öz güvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. 'Terörsüz Türkiye' asla bir acziyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir" dedi.

MAVİ BERE TEPKİ TOPLADI

Çelebi'nin mavi bere takarak ikna turuna çıkmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı:

''-İnsan da biraz utanma duygusu olmalı, başına taktığın o mavi bere varya? Onu kazanmak ve başına takman için eğitim alman, bedel ödemen lazım, o süs eşyası değil'.

-Kahramanlarımıza ait olan o berenin senin kafanda ne işi var.''

''KAZANAN TÜRKİYE OLACAK''

Çelebi, "'Mavi bere düşmez yere' der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasındaki ipler kefenimizin iplerini temsil eder. Cumhurbaşkanımızın, 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır' ifadeleri çok önemlidir. Bu süreç şeffaf, açık yürütülecektir ve kazanan Türkiye olacaktır" açıklamalarında bulundu.

''MİNNETLE YAD EDİYORUM''

Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da "Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.