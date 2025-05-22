AKP’li Güneş rektör atamalarını böyle savundu: 'Seçimle göreve gelmek baskı oluşturuyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan torba yasa görüşmeleri sırasında söz alan muhalefet milletvekilleri, cumhurbaşkanına KHK ile verilen rektör atama yetkisinin yasayla verilmesini öngören maddeye itiraz etti.

Muhalefet, rektörlerin üniversitelerin kendi yaptığı seçimlerle belirlenmesi gerektiğini savundu.

Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “göreve seçimle gelmenin seçmen baskısı oluşturduğunu ve bu nedenle hatalı kararlar verildiğini” ileri sürdü. Güneş “Biz de seçimle geliyoruz. İstemediğimiz şeyler yaptırıyor. EYT doğru bir karar mı arkadaşlar?” dedi.