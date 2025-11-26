AKP’li isimden muhalefet vekillerine saygısızlık: ‘Yatmamış, uyumamışlar önerge doldurmuşlar’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, önceki gün TBMM’de gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi, 542 milyar lira olarak kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde soru cevap bölümünün ardından parti önergeleri oylandı. Tüm önergeler reddedildi.

İKTİDAR VEKİLLERİNDEN İSTİHDAMA GEÇİT YOK!

CHP tarafından, 30 bin civarında ziraat mühendisi, gıda mühendisi, balıkçılık teknoloji mühendisi, gıda kontrol mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim ve biyologun işe girme imkanının artması amacıyla verilen önerge, Cumhur İttifakı vekillerince reddedildi. CHP’nin verdiği bir başka önerge ise tarımda istihdam edilen kadın ve genç nüfusun sigorta giderlerinin kamudan karşılanması ve bu tutarın SGK bütçesine Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden transfer edilmesini öngörüyordu. Söz konusu önerge de kabul edilmedi.

AKP’Lİ İSMİN SAYGISIZLIĞI

Önergenin oylanmasının ardından AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Yatmamışlar, uyumamışlar önerge doldurmuşlar” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AKP’li Güneş’e tepki gösterdi. Özlale, “Biz burada gerçekten yasama faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Bu yasama faaliyetini yaparken de ‘Yememişler, içmemişler önerge vermemişler’ demek gayriciddi bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

GIDA GÜVENLİĞİ ÖNERGELERİ DE REDDEDİLDİ

DEM Parti’nin başta küçük ölçekli tarım yapan çiftçiler olmak üzere tarımsal üreticilerin 500 bin liraya kadar olan borçlarının kamu tarafından üstlenilmesine yönelik önergesi de kabul edilmedi. Yeni Yol grubu da, gıda zehirlenmelerini engellemek adına gıda güvenliği eğitimleri düzenlenmesi için bütçe artışı teklif etti. Bu önerge de komisyonda kabul görmedi. CHP’nin gıda güvenliğini arttırmak amacıyla sunduğu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kadrosunun çalışma olanaklarının artırılması yönündeki önerge de komisyondan geçmedi.

SUSUZLUKLA MÜCADELE ÖNERGESİ KABUL GÖRMEDİ

İYİ Parti’nin susuzlukla mücadele kapsamında Devlet Su İşleri’ne yönelik sulama altyapısının yenilenmesi, modern kapalı, basınçlı, borulu sistemlerin yaygınlaştırılması ve verim kayıplarının minimize edilmesi amacıyla verdiği önerge de reddedilen önergelerden biri olarak kayıtlara geçti.