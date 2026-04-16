AKP’li meclis üyesi okul saldırılarını protesto eden öğretmenleri hedef gösterdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını protesto eden öğretmenleri hedef gösterdi.

Şahin paylaşımında, “Bunlar öğretmenmiş. Bayrağı taşımaktan imtina edenlerin yetiştirdiği öğrenciden milletimize, devletimize hayır getirmeyeceği bunlardan belli. Bunları okullarımızda istemiyoruz. Derslere girmeleri Yasaklansın” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenleri hedef gösteren belediye meclis üyesinin paylaşımına Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin tepki gösterdi.

Gürbüz Şahin, “Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı, toplumsal çürümenin had safhaya ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Gençliğin geleceksizleştirildiği, iş cinayetlerine kurban gittiği; eğitimden, gelecekten ve ekonomik refahtan payını alamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştığı, görevleri başında, öğrencileriyle birlikte hayatını kaybettiği bu süreçte; hem gençliğin içinde bulunduğu durumu tartışmak hem de eğitim alanındaki ekonomik, sosyal, siyasal ve statüsel sorunlara çözüm üretmek yerine, ülkenin ulusal değerleri üzerinden eğitim emekçilerine ve eğitim sistemine yönelik saldırılar kabul edilemez” dedi.