Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP’li meclis üyesi okul saldırılarını protesto eden öğretmenleri hedef gösterdi

16.04.2026 23:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından protesto düzenleyen öğretmenleri AKP’li Balıkesir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin hedef gösterdi. Şahin yaptığı paylaşımda "Bunları okullarımızda istemiyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını protesto eden öğretmenleri hedef gösterdi. 

Şahin paylaşımında, “Bunlar öğretmenmiş. Bayrağı taşımaktan imtina edenlerin yetiştirdiği öğrenciden milletimize, devletimize hayır getirmeyeceği bunlardan belli. Bunları okullarımızda istemiyoruz. Derslere girmeleri Yasaklansın” ifadelerine yer verdi.

Image

Öğretmenleri hedef gösteren belediye meclis üyesinin paylaşımına Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin tepki gösterdi. 

Gürbüz Şahin, “Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı, toplumsal çürümenin had safhaya ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Gençliğin geleceksizleştirildiği, iş cinayetlerine kurban gittiği; eğitimden, gelecekten ve ekonomik refahtan payını alamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştığı, görevleri başında, öğrencileriyle birlikte hayatını kaybettiği bu süreçte; hem gençliğin içinde bulunduğu durumu tartışmak hem de eğitim alanındaki ekonomik, sosyal, siyasal ve statüsel sorunlara çözüm üretmek yerine, ülkenin ulusal değerleri üzerinden eğitim emekçilerine ve eğitim sistemine yönelik saldırılar kabul edilemez” dedi.

 

İlgili Konular: #AKP #öğretmen #okul saldırısı