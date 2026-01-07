AKP'li Mehmet Metiner: Suriye'de oyun kurucu İsrail ve ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu açıkladı.

Suriye'deki HTŞ yönetimi adına 'Dışişleri Bakanı' sıfatıyla Esad Hasan Şeybani'nin imza attığı anlaşmada taraflar, "her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini" yeniden teyit etti.

İsrail'le yapılan bu anlaşma, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası bölgedeki ABD ve İsrail etkisinin geldiği boyutla ilgili olarak AKP'de de rahatsızlığa neden oldu.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı "süreç"te öne çıkan isimlerden biri olan eski milletvekili AKP'li Mehmet Metiner, anlaşmayla İsrail'in Suriye'deki planının ABD himayesindeki planının tıkır tıkır işlediğini belirterek "Suriye sahasında oyun büyük. Oyun kurucu aktör ABD ve İsrail. Soruyorum size: Bu anlaşma İsrail’in yararına değilse İsrail imza koyar mıydı?" dedi.

Metiner'in anlaşmaya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı yorum şöyle:

"ABD açıkladı: Paris’te Şam yönetimi ile İsrail anlaştı. İsrail’in Suriye’deki planı ABD himayesinde tıkır tıkır işliyor. İsrail adım adım hedefine ulaşıyor. Yani anlayacağınız iki ülke kendi aralarında işbirliği konusunda mutabakata varmışlar! Size düşen İsrail-SDG ilişkisi üzerinden söz söylemeye devam etmeniz sadece. Daha önce yazmıştım: Suriye sahasında oyun büyük. Oyun kurucu aktör ABD ve İsrail. SDG’nin bize asıl tehdit olarak gösterilmesi boşuna değil. Sürecimizin başarıya ulaşması asıl onların oyun planlarını bozardı çünkü. İlginç değil mi SDG İsrail’in örgütü ama İsrail SDG’yi tasfiye etmek isteyen Şam ile anlaşma tapıyor. Soruyorum size: Bu anlaşma İsrail’in yararına değilse İsrail imza koyar mıydı? Birlikte olup İsrail’in oyun planını bozmak varken ortaya çıkan bu tablo karşısında umarım herkes oturup yeniden düşünür. Günün sonunda kazanan ABD-İsrail oluyor hep. Bize de şu veya bu gerekçeyle birbirimizin kanına ekmek doğramak düşüyor. Bir de sosyal medya mecralarında veya televizyon ekranlarında dişlerimizi kılıca dönüştürüp birbirimizi doğramak… Allah cümlemize akıl fikir versin…"