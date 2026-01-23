AKP’li milletvekilinin kızına özel kalem müdürlüğü

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bu atamanın kamu vicdanını zedelediğini ifade ederek AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un kızının, Bafra Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atandığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Çan, söz konusu atamayla ilgili Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan ve Bafra ilçesiyle herhangi bir bağı bulunmadığı belirtilen N.G’nin, istisnai kadrolardan biri olan özel kalem müdürlüğü görevine getirilmesi tepkiyle karşılandı.

Murat Çan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Bafra Belediyesi’nde halen görev yapan özel kalem müdürü kimdir, göreve başlama tarihi nedir, Söz konusu atama hangi mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yapılmıştır? Atanan kişinin belediye ile sözleşme ya da memuriyet statüsü nedir? Son 10 yıl içinde Bafra Belediyesi’nde istisnai kadro kapsamında kaç özel kalem müdürü atanmıştır? Bu atamaların kaçı belediye başkanları, milletvekilleri veya siyasi parti yöneticilerinin birinci derece yakınlarıdır?”