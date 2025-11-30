AKP'li milletvekillinden Barzani’ye: Biz Kürtlüğü senden gördük

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Irak'taki KDP'nin lideri Mesud Barzani'nin katılımıyla devam eden 4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu'nda AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar bir konuşma yaptı.

Arslan Tatar, Başkan Barzani'yi selamlayarak kendisine ve Barzani Ailesi'ne olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Başkan Mesud Barzani; amcam, dayım... Sen benim dayımsın, amcamsın. Sen gözümüzün nurusun. Biz çocukluğumuzda senin hayalinle büyüdük.

Sen o zatın oğlusun, sen Mela Mustafa Barzani'nin oğlusun. Biz Kürtlüğü (Kurdayeti) gördüysek, senden gördük. Babanızda gördük. Sen ve heyetin oradan buraya başımız gözümüz üstüne geldiniz.”

"ERDOĞAN SİZE SU VERDİ"

Tatar, iki ay önce Ankara'da IKBY bölgesinden milletvekilleriyle yaptığı bir görüşmeyi anlatırken şunları söyledi:

"İki ay önce, 12 Kürdistanlı, Iraklı parlamenter başkentimize, Meclis Başkanlığımıza geldi. Numan Kurtulmuş Bey'in yanında bir toplantı yaptık. Konuşmalarının ardından resmi olarak, 'Yüzümüzü yıkayacak suyumuz yok. Su sıkıntısı çekiyoruz' dediler. Ben de 'Numan Bey, müsaadeniz varsa bir konuşma yapacağım' dedim. 'Buyurun' dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın, 'Komşun açken tok yatan bizden değildir' dediğini söyledim. Numan Bey, 'Su mu istediler?' dedi. Ben de, 'Tabii, onlara biraz su verin' dedim. Aynı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan size su verdi."