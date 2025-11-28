Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altan Tan: Süreç başarılı olursa DEM Parti Erdoğan'ın adaylığına destek verecek

Altan Tan: Süreç başarılı olursa DEM Parti Erdoğan'ın adaylığına destek verecek

28.11.2025 11:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Altan Tan: Süreç başarılı olursa DEM Parti Erdoğan'ın adaylığına destek verecek

Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın sürecin "başarı"ya ulaşması halinde DEM Parti'nin önümüzdeki olası erken seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek olacağını öne sürdü.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı yeni sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

İktidara yakın haber sitesi En Son Haber'den Çağlar Cilara’ya konuşan Tan, sürecin "başarı"ya ulaşması halinde DEM Parti'nin önümüzdeki olası erken seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek olacağını öne sürdü. 

Tan'ın sözleri şöyle:

"2019'da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip 'bu seçimlerde taraf olmayın' yani 'CHP'ye oy vermeyin' dediği halde Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. 2023’te Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da Şişli’de Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı.

Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali’siz Aleviler, kemalistler… Bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti. Eğer bu süreç başarıyla giderse DEM Parti Erdoğan’ın erken seçim için, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de dolaylı veya direkt. En azından ihtiyatlı bir cümle kurayım: CHP’ye destek vermeyecek.”

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Selahattin Demirtaş #Dem Parti

İlgili Haberler

Merkez Bankası anketi yayımlandı: Kasım ayı enflasyon beklentileri belli oldu!
Merkez Bankası anketi yayımlandı: Kasım ayı enflasyon beklentileri belli oldu! TCMB kasım ayı enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa, reel sektör ve hanehalkının gelecek döneme dair beklentileri mercek altına alındı.
Kasım ayı anket sonuçlarında yine CHP önde: 'Terörsüz Türkiye' araştırmasında dikkat çeken sonuçlar
Kasım ayı anket sonuçlarında yine CHP önde: 'Terörsüz Türkiye' araştırmasında dikkat çeken sonuçlar AREA Araştırma, kasım ayının “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporu kapsamında yapılan anket sonuçlarını yayınladı. Cumhur İttifakı ile DEM Parti’nin ortaklaşa yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşleri sorulan yurttaşların yüzde 60,2’si süreci desteklediğini ifade etti. TBMM’de kurulan komisyonun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Yurttaşların yüzde 65,7’si İmralı kararını desteklemediğini aktardı.
AKP’de 2027 erken seçim senaryoları: Yeni anayasa referandumu sandığı öne mi çekecek?
AKP’de 2027 erken seçim senaryoları: Yeni anayasa referandumu sandığı öne mi çekecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “5 yıllık yetkimizi sonuna kadar kullanacağız” diyerek erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Ancak partide farklı hesaplar yapılıyor. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’ın “2026 sonbaharında referandum, ardından 2027 sonbaharında erken seçim” iddiası kulisleri yeniden hareketlendirdi.
Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi sizce uygun mu?
Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi sizce uygun mu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında “Gerekirse İmralı’ya ben giderim” çıkışı, siyasetin gündemini hareketlendirdi. Bahçeli'nin sözleri, Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesinin gerçekten mümkün olup olmadığından çok, böyle bir ziyaretin Türkiye’nin demokratik işleyişi ve toplumsal hafızası açısından ne anlama geleceği sorusunu yeniden masaya yatırdı.