Altan Tan: Süreç başarılı olursa DEM Parti Erdoğan'ın adaylığına destek verecek

Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı yeni sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İktidara yakın haber sitesi En Son Haber'den Çağlar Cilara’ya konuşan Tan, sürecin "başarı"ya ulaşması halinde DEM Parti'nin önümüzdeki olası erken seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek olacağını öne sürdü.

Tan'ın sözleri şöyle:

"2019'da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip 'bu seçimlerde taraf olmayın' yani 'CHP'ye oy vermeyin' dediği halde Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. 2023’te Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da Şişli’de Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı.

Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali’siz Aleviler, kemalistler… Bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti. Eğer bu süreç başarıyla giderse DEM Parti Erdoğan’ın erken seçim için, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de dolaylı veya direkt. En azından ihtiyatlı bir cümle kurayım: CHP’ye destek vermeyecek.”