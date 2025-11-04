AKP'li Ömer Çelik'ten, Özgür Özel'e kürsüden iner inmez yanıt: 'Mantık adına hiçbir şey kalmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu, iktidara sert sözlerle yüklendi.

Özgür Özel, "casusluk" soruşturmasından tutuklanıp "etkin pişmanlıktan" faydalanan Hüseyin Gün için "Bu iftiracı geçmişte İngiltere'de Lordlar Kamarasında AK Partili bakanlarla, milletvekilleriyle birlikte Türkiye adına sunum yapmış. Ekrem Başkan 17 Nisan 2019'da gelmiş. 18 Nisan günü şunu yapmış. Şu verileri bir yedekleyin, başı gözü sağken" iddialarında bulundu.

ÖZEL KOZMİK ODA DOSYASINI AÇIP SORDU: "KİM CASUS"

"Böyle bir sayfa aslında yoktu. Bembeyaz. Ama konuşmamızın özel bir köşesindeyiz. Buraya yazdım. Köşenin adı hak ettiğimizi duyarsak hak ettiğinizi duyarsınız köşesi" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Casusluk nedir? Yıl 2009. O zaman Hoca Efendi sonra CIA beslemesi dedikleri FETÖ'nün savcısı Mustafa Bilgili Genelkurmay Ankara seferberlik Bölge Başkanlığının Kozmik Odasına girmek ister. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Kozmik Odaya girilmesine izin veremeyeceğini durumu Başbakan Erdoğan'a anlatacağını ileteceğini söyler. Erdoğan'la görüşmeye gider. Görüşmenin ardından Kozmik Odaya girilmesine izin vermek zorunda kalır. C

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük casusluk faaliyetidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kozmik Odası Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin namahrem Odası artık FETÖ'cüler eliyle Amerikan istihbaratındadır. Şimdi Kozmik Odaya giren savcı Mustafa Bilgili mi casus yoksa onun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan mı casus? Kararı millet versin. Yıl 2011 seçimlerin hemen öncesi Danıştay'a 50 Yargıtay'a 108 yeni üye atanacak.

CIA talimatlı Fethullah Gülen Çetesi Amerika'dan hard disk içinde listeyi gönderir. O isimlerin atanmasını isterler. Danıştay'a 50'de 50 Yargıtay'a 108'de 107 Gülen'in listesinden atama yapılır. Şimdi Fethullah Gülen mi casus, ne istedilerse verdik diyen Recep Tayyip Erdoğan mı casus?

Ya da İlker Başbuğ terörist irtirasıyla tutuklayan, tutuklatan Zekeriya Öz mü casus? Onun altına zırhlı arabasını yollayan Recep Tayyip Erdoğan mı casus? 15 Temmuz darbesini yapan rütbeli askerleri o göreve atayan Genelkurmay Personel Daire Başkanı İlhan Talu bizzat FETÖ'cü çıktı. Şimdi onu o makama atayan Hulusi Akar mı casus? Hulusi Akar'ı bakan yapan Recep Tayyip Erdoğan mı casus?"

"ŞİMDİLİK BU HAFTALIK KISMI BU KADAR"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kez Başbakan Odası Böcekle dinlendi. Yıl 2013. İki yıl aradılar bulamadılar. Dinlemeyi yapan bugünün Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in yaveri FETÖ'cü Mehmet Akkurt'tu. Şimdi yıllarca bugün Genelkurmay Başkanının Milli Savunma Bakanının yanındaki kişiyi FETÖ'cü olarak oraya koyan o cemaat mi casus? Yoksa o atamayı yapan Recep Tayyip Erdoğan mı casus?

Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan Basri Aktepe'yi Elektronik ve İstihbarat Daire Başkanı olarak atadı. Tüm telefon dinlemeleri, izlemeler, teknik takipler, istihbarat adına ne varsa Hakan Fidan Aktepe'yi bunun başına getirdi.

Bu FETÖ ajanı çıktı ve bu kritik koltuktan sonra bütün bilgileri CIA'e aktardığı ortaya çıktı. Şimdi Aktepe mi casus, onu buraya atayan Hakan Fidan mı casus? Hakan Fidan'ı MİT Başkanı yapan Erdoğan mı casus? Grup toplantımızın hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğinizi duyarsınız ilişkin bu haftalık kısmı bu kadar."

AKP'Lİ ÇELİK'TEN JET YANIT

Özel'in bu sözlerine, kürsüden indikten dakikalar sonra yanıt geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, CHP liderini hedef aldı.

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" diyen Çelik, "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı" iddiasında bulundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."