AKP'li Şamil Tayyar'dan MHP lideri Bahçeli’ye eleştiri: 'Tehlikeli bir öneri'

Gazeteci İsmail Saymaz’ın kaleme aldığı köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ait olduğu öne sürülen bir öneri, siyasetin gündemine oturdu.

Bahçeli’nin daha önce de Cemevlerinin ibadethane olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Saymaz, MHP liderinin "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediğini aktardı.

MHP’den bu iddiaya herhangi bir yalanlama gelmezken, AKP’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu öneriyi sert sözlerle eleştirdi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci İsmail Saymaz yazdı, MHP yalanlamadı.

MHP lideri Bahçeli:‘Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt, bir yardımcısı Alevi olsun.’

"TEHLİKELİ BİR ÖNERİDİR"

Bu ifade, Türkiye’nin birleşme yerlerini kanatacak çok mahsurlu ve tehlikeli bir öneridir.

Cumhurbaşkanının Hristiyan, Başbakanın Sünni, Meclis Başkanının Şii, vekillerin cemaatlere bölündüğü Lübnan’ı hatırlatan bu model, Türkiye’yi ayrıştırır, parçalara böler ve istikrarsızlaştırır.

İnanç ve etnisite üzerinden yapılacak görev dağılımı, aynı zamanda demokratik bir tutum da değildir.

"HAKSIZLIKTIR"

Türklere de Kürtlere de Alevilere de haksızlıktır.

Bu ülke hepimizin.

Liyakatla, gayretle, performansla, çoğulcu demokratik anlayışla herkes her yerde olabilir.

Aslolan, bu mekanizmayı kurmak.

Bir Kürt veya Alevi, bırakın yardımcılığı Cumhurbaşkanı da olabilir. Kılıçdaroğlu kazansaydı, Alevi Cumhurbaşkanı olacaktı.

Ama o makama Alevi olduğu için değil toplumsal mutabakatla sandıktan çıktığı için oturacaktı.

İnönü veya Özal gibi (farklı görüşler de var) Kürt kökenli Cumhurbaşkanları da oldu.

Hatta Orgeneralliğe kadar yükselmiş, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası Cumhurbaşkanı olmuş Cemal Gürsel de Erzurum Hınıslı Kürt Alevidir.

Ama kimse onları kökenleri üzerinden okumadı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Zaza’dır.

"ETNİK KÖKENİ DEĞİL BİRİKİMİDİR, TECRÜBESİDİR"

Ama onu o makama taşıyan etnik kökeni değil birikimidir, tecrübesidir.

100 yıl önce parçaları birleştirerek oluşturulan yeni ve güçlü toplumsal dokuyu yeniden ayrıştırmaya çalışmak, bu ülkeye büyük haksızlık olur.

Eksikliklerimizi gidermeye çalışalım ama yıkmadan, kırmadan, dökmeden."