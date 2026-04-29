AKP'li Şamil Tayyar partisiyle tanışıyor: 'Neden açgözlü sermayenin yanındayız?'

Eskişehir'de bulunan Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin ödenmeyen maaşları, kıdem tazminatları ve insanca çalışma koşulları için Ankara'da açlık grevine dönüştürerek sürdürdükleri eylem dün itibariyle kazanımla sonuçlandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yaklaşık 2 haftadır polis ve yargı baskısı altında sürdürdükleri eylemlerinin ardından dün akşam sendika heyeti olarak çağrıldıkları İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşme sonrası açıklama yaptı:

Çakır, "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" dedi. Çakır’ın aktardığına göre, işten ayrılan işçilere 15 gün içinde tazminat haklarını ödenecek, işe devam etmek isteyen işçilerse sadece ücretlerini alabilecek.

Maden işçilerinin ülke gündemine yerleşen mücadeleleri boyunca geçen süreçte yaşananlar ortadayken AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan ilginç bir yorum geldi.

"BİZİ 24 YILDIR İKTİDARDA TUTUYORLAR"

Tayyar, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada," AKP'nin dezavantajlı kesimlerin desteğiyle iktidar olduğunu şimdiyse bu kesimler her sokağa döküldüğünde karşısında polis ve jandarmanın dikildiğini" belirterek "Çok tuhaf ve rahatsız edici. Aç gözlü ve sorumsuz sermayeyle aynı safta neden gözükelim?" diye sordu.

Tayyar'ın sözleri şöyle:

"AK Parti dezavantajlı kesimlerin büyük desteğiyle iktidar oldu, nerede mağdur ve mazlum varsa AK Partili kadrolar oradaydı.

Bir süredir bakıyorum. Maden işçisi, köylü, asgari ücretli, emekli, pazarcı, üretici, çiftçi, öğrenci…

Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek veya çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüklerinde, kendimizi bir anda karşı tarafta buluyoruz. Bazen jandarma bazen polis kimliğiyle.

Çok tuhaf ve rahatsız edici. Aç gözlü ve sorumsuz sermayeyle aynı safta neden gözükelim? Yerimiz, milletin yanıdır. Bizi 24 yıldır iktidarda tutuyorlar ve desteği fazlasıyla hak ediyorlar.

Misal. Bu son madenci eyleminde 2 hafta beklemeye gerek kalmadan sorun çözülmeli ve bu işçiler kendilerini sahipsiz hissetmemeliydiler.

Özetle. Siyaset halka rağmen değil halk için yapılır, yıllarca yaptık ve kesintiye uğratmadan devam etmeliyiz."