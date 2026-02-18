AKP'li vekillerden ikinci 'yoklama' skandalı: Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan sert tepki geldi!

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerindeki önergelerin oylaması öncesinde yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan yoklamayı tekrarlattı. Adan, yoklama kağıdı gönderen ancak Genel Kurul salonunda bulunmayan milletvekillerine "Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşülmesine başlandı.

"BUNLARI NASIL GÖNDEREBİLİYORLAR YA?"

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AKP'li milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.