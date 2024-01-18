Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Malatya Belediye Başkan adayı Sami Er oldu. Peki, AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, nereli?

SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle başlamıştır. 1992-1993 yıllarında Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.

2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Er, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2011'de İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Sami Er, 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

SAMİ ER EVLİ Mİ?

2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.