AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Malatya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Malatya milletvekili adayları kim? AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Malatya milletvekili adayları kim? AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi...
AKP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BÜLENT TÜFENKCİ
İHSAN KOCA
İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
ABDURRAHMAN BABACAN
VAHİT ATALAN
RAMAZAN ÖZCAN
Resmi İlanlar
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