AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:10

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Malatya milletvekili adayları kim? AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi...

AKP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BÜLENT TÜFENKCİ

İHSAN KOCA

İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

ABDURRAHMAN BABACAN

VAHİT ATALAN

RAMAZAN ÖZCAN