AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...
AKP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALİL ULUAY
FATMA SERAP EKMEKCİ
MEHMET UMUR
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı