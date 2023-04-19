AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:03
AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

AKP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL ULUAY

FATMA SERAP EKMEKCİ

MEHMET UMUR


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