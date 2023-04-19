AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kastamonu milletvekili adayları kim? AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

AKP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL ULUAY

FATMA SERAP EKMEKCİ

MEHMET UMUR