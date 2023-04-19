AKP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kütahya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kütahya milletvekili adayları kim? AKP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:08
AKP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kütahya milletvekili adayları kim? AKP Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kütahya milletvekili adayları tam listesi...

AKP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADİL BİÇER

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

MEHMET DEMİR

ESRA ÖZBEK BALCI

MUSTAFA ALTUĞ ATALAY


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