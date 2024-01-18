AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin olarak duyuruldu. Peki, AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:44
AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin oldu. Peki, AKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin, Gölbaşı’nda doğan Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesini tamamladıktan sonra 1991 yılında 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ikincilikle mezun olmuştur. 1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde, İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmıştır. Bu nedenle uluslararası deneyimi vardır. Tefenni Kaymakamlığı gibi görevler üstlenen Erin, Gülşehir, Doğanşar ve Bayburt gibi çeşitli yerlerde vali yardımcılığı görevleri yapmıştır. Özellikle Abdullah Erin görevi Şırnak Vali Yardımcısı olarak Habur Gümrük Kapısında yaptığı iyileştirmelerle ilgi görmüştür.


AKP belediye başkan adayı Başkan adayı açıkladı

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