AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir? Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Karaman Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün olarak duyuruldu. Peki, AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir? Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:35
AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir? Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün oldu. Peki, AKP Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir? Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli?

MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

1966 tarihinde Karaman'ın Çatak'ta köyünde dünyaya gelen Mevlüt Akgün burada temel eğitimi gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu Karaman’da uzun süre Avukatlık yapan Mevlüt Akgün; Refah ve Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partiyi kurmasıyla siyasi hayatını AK Parti’de devam ettiren Mevlüt Akgün Karaman’ın en etkin Milletvekili oldu.


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