AKP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Mardin milletvekili adayları kim? AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Mardin milletvekili adayları kim? AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi...
AKP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FARUK KILIÇ
MUHAMMED ADAK
MEHMET AKİF NUHOĞLU
ABDULVAHAP ARBAĞ
MEHMET SAMSA
AYHAN ASLAN
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