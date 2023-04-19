AKP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:16

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:16

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Mardin milletvekili adayları kim? AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi...

AKP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FARUK KILIÇ

MUHAMMED ADAK

MEHMET AKİF NUHOĞLU

ABDULVAHAP ARBAĞ

MEHMET SAMSA

AYHAN ASLAN