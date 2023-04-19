AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Kahramanmaraş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:15
AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...

AKP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VAHİT KİRİŞÇİ

ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ

MEVLÜT KURT

TUBA KÖKSAL

MEHMET ŞAHİN

HASAN GEZGİNÇ

KORAY KIRAÇ

RAMAZAN GÜRBAK


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