AKP milletvekili Alpay Özalan kim? Ahmet Şık'a yumruk atan Alpay Özalan kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan hangi takımlarda forma giydi?

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:46

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:46

AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere gerçekleşen olağanüstü toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AKP'li milletvekillerine yönelik ifadelerinin ardından AKP'li Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı. Mecliste gerçekleşen bu olayların ardından Alpay Özalan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, AKP milletvekili Alpay Özalan kim? Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan hangi takımlarda forma giydi? İşte ayrıntılar...

ALPAY ÖZALAN KİM?

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Fehmi Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 tarihinde İzmir'de doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekilliği yapan Özalan; Fenerbahçe, Beşiktaş, Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.

Alpay, futbola Altay Spor Kulübü'nde başladı. 1991-92 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Soma Linyitspor'a kiralık verildi ve profesyonel kariyeri başlamış oldu. 8 Eylül 1991'de Çeşmespor ile oynanan maç kariyerinin ilk maçı oldu. Aynı maç kariyerinin de ilk golünü kaydetti. Buradaki performansı ile yalnızca kulübü Altay'ın değil millî takımın da dikkatini çekti ve Fatih Terim tarafından izlenmeye başlandı. Bir sonraki sezon da Altay'a geri döndü. 30 Ağustos 1992'de Galatasaray karşısında hem ilk kez Altay forması giydi hem de ilk kez birinci lig maçına çıktı. İlk birinci lig sezonunda 24 maça çıkan futbolcu gösterdiği başarılı performanstan dolayı ertesi sezon Beşiktaş'a transfer oldu.

2008 yılında futbolu bırakan Alpay Özalan, 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.