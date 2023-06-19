AKP Milletvekili Ensarioğlu doğruladı: ‘Af gelebilir’

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:44

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:45

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve “eline silah almamış” ifadesinin konulacağını öne sürdü.

Müslüm Doğan, “Bana bunu AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran Ak Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP’nin de ikna edildiğini söyledi” demişti.

Müslüm Doğan, çalışmanın çok yakın bir zamanda hazırlanmaya başladığını vurgulayarak “Şu an cezaevlerinden son durum raporu istendi. Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK’lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK’lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok” diye konuşmuştu.

10Haber’den Caner Taşpınar’a konuşan AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, “Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir” dedi.

Çalışmayı doğrulayan Ensarioğlu “Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek” sorusuna ise “Evet olabilir” yanıtını verdi.