AKP ve MHP kulislerinde konuşuluyordu: 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında genel af' iddiası

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:06

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenen eski HDP milletvekili Müslüm Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilginç bir iddiada bulundu.

Doğan, paylaşımında, “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” ifadelerini kullandı.

İşte Doğan'ın o paylaşımı:

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat da geçen günlerde aynı iddiayı ima eden bir paylaşımda bulunmuştu.

Kulat, "Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde ülkemiz kardeşliğine ciddi katkısı olacak bir büyük müjde... Toplumsal barış için... 29 Ekim 2023..." demişti.

AKP VE MHP'DE KONUŞULUYORDU

'Genel af' iddiasıyla ilgili olarak hükümet kanadından henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak konunun geçen yıl AKP kulislerinde konuşulduğu dile getirilmişti. Buna göre, AKP kurmaylarının bir kısmının seçim öncesi böyle bir beklentinin "siyasi yük" getireceği yorumuyla soğuk baktığını dile getirdiği konuyla ilgili bir kısım kurmayın da seçim sonrasını işaret ettiği aktarılmıştı.

Öte yandan MHP kulislerinde de “Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla sembolik bir adım atılıp genel af çıkarılabilir” değerlendirmeleri yapıldığı biliniyordu.