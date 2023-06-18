AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir yasak kararı daha
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı. Aktaş, sosyal medya hesabından, "Milli İradeye saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yasak kararına daha imza attı. Türkücü Hüseyin Turan, planlanmış konser programından çıkarıldı. Kararı duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Milli İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim..."
61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz… https://t.co/aKiXKQhJLa— Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) June 18, 2023
HÜSEYİN TURHAN NE DEMİŞTİ?
Turhan, seçim sürecinde Twitter hesabından bazı paylaşımlar yapmıştı.
AKP'liler tarafından hesedef gösterilen o paylaşımlar şu şekilde:
BU İLK YASAK KARARI DEĞİL
Melike Şahin'in 22 Temmuz’da, 61. Uluslararası Bursa Festivali’nde kapsamında vereceği konser de geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Yasak kararı yine AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesince alınmıştı.
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