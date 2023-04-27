AKP Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir programa giderken Susurluk ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:01
AKP Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

AKP'li Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu. Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden Ö. A. idaresindeki 09 HB 313 plakalı otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden A. K.'nın kullandığı 35 SS 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan milletvekili Canbey'in de bulunduğu Mahmut Ala yönetimindeki 34 FIN 296 plakalı otomobil ise bu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir maksatlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. 



Mustafa Canbey AKP trafik kazası

İlgili Haberler

CHP milletvekili Yozgat'ta trafik kazası geçirdi

CHP milletvekili Yozgat'ta trafik kazası geçirdi
AKP milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi

AKP milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi
Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü

Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler