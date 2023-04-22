Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobildeki milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20), hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'da gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MİLLİ SPORCU KURTARILAMADI
Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak'ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.
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