Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobildeki milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20), hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 16:10
Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü
Abone Ol google-news

Ordu'da gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MİLLİ SPORCU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak'ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

 


tekvando Batuhan Çakmak

İlgili Haberler

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı
İYİ Parti’den siyasete atılan milli tekvandocu İrem Yaman: Algıyı kırmak için çalışacağım

İYİ Parti’den siyasete atılan milli tekvandocu İrem Yaman: Algıyı kırmak için çalışacağım
Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandoculardan 2 altın, 1 gümüş madalya

Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandoculardan 2 altın, 1 gümüş madalya

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler