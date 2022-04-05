AKP’li İbrahim Büyüktorun’un eşinin eczanesindeki ilaç skandalı SGK baskınıyla ortaya çıktı
Eski AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun’un eşinin eczanesinde birçok hastanın haberi olmadan raporlarının kullanıldığını iddia eden CHP’li Murat Emir, “Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, Konya’da bir eczanenin “418 uyarı kodu”nu fırsata çevirerek devleti zarara uğrattığını iddia etti.
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını süresince hastaların kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir genelge yayımladığını anımsatan Emir, “Genelge doğrultusunda hastalar, sağlık raporları ile reçete yazdırmadan ‘418 uyarı kodu’ ile eczanelerden ilaç alabiliyordu. Bu kapsamda Konya’daki bir eczanede hastalardan habersizce ilaç fatura edildiğine yönelik SGK’ye şikâyet başvurusu yapıldı. SGK ekipleri, şikâyet üzerine eczaneye denetime gitti” bilgisini paylaştı.
Emir, denetim sırasında yaşananları da şöyle anlattı:
“AKP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı ve aynı zamanda milletvekili aday adayı olan İbrahim Büyüktorun’un eşi Rabia Büyüktorun ile baldızı Bilge Melek Şen tarafından işletilen eczanede, kronik hastaların raporları kullanılarak ilaç temin edilmiş ve alınan bu ilaçlar SGK’ye fatura edilmiş. Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı. SGK ekiplerinin denetim görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla, ilaçların eczanenin her yerinde, hatta çatıda dahi depolandığını anlıyoruz. Bu aile, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalara kolaylık amacıyla başlattığı uygulamayı fırsata çevirmiş” ifadelerini kullandı.
"NEREDEN CESARET ALDILAR?"
“Bu skandalın peşini bırakmayacağız” diyen Emir, Bakan Bilgin’den şu soruların yanıtlarını istedi:
“Konya’nın küçücük bir ilçesinde bile bu sahtekârlık rahatlıkla yapılabiliyorsa, Türkiye’nin genelinde kim bilir daha neler yapılmıştır? Büyüktorun ve ailesi, eczanenin kapatılmasını gerektirecek bu sahtekârlığa nasıl yeltenmiştir? Nereden cesaret almışlardır? Söz konusu eczaneye nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Konya’daki denetim dışında 418 kodunun suistimal edilmemesi için bugüne kadar ne gibi denetimler yapılmıştır?”
İlgili Haberler
- SGK'den belge duyurusu: Mutlaka gönderin
- SGK uyardı! Güncellemeyen hizmet alamayacak
- SGK raporunda ortaya çıktı: 2010-2020 arasında özel hastanelere başvuran hasta sayısı azaldı SGK'nin yaptığı ödeme arttı
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- ‘Lojmanda ayrımcılık kalksın’
- CHP'li Şahin: Bilgi edinmemiz engelleniyor
- Elhamdülillah sofrası
- Başka İstanbul yok - Dr. Doğan HASOL
- 'Şehzade’ ile Kudüs’te teravihli gezi 12 bin TL
- Yoksunlaşmayı kitap fuarlarından öğrenmek de varmış
- Gerçekdışılığı savunanların öldürdüğü insanlar
- Ukrayna’ya Çin’in bakışı: Başrolde ABD var!
- Amerikan saldırganlığı - M. Birol GÜGER
- Enflasyon soygunu ve laiklik düşmanlığı ilişkisi