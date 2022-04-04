AKP’li Aydemir: Milletimiz ‘şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti var’ diyor
İlginç açıklamaları ile zaman zaman gündem olan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, bu kez de ekonomik göstergelere değindi. Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor" ifadelerine yer verdi.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis’te düzenlediği basın toplantısında enflasyon rakamlarına değindi. 'Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu' söyleyen Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz" diye konuştu.
Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor" ifadelerini kullandı.
Aydemir, Macaristan'daki genel seçimlerle ilgili bir soruya şöyle karşılık verdi:
"Macaristan'da şunu gördük: Suni yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Altı tane birbirine benzemez bir araya geliyor. Macar halkı tıpkı Türkiye'deki gibi bu yapılaşmaya 'dur' dedi. Türkiye, 2023'te buna benzer bir sonucu yaşayacaktır. Macaristan hükümeti Türk-Macar ilişkilerine çok önem veriyor. Macaristan bizim için çok değerli. Macaristan'da sulh, sükun, gelişme, kalkınma ne kadar yükseğe çıkarsa bizde bundan o kadar mutlu oluruz. Macaristan hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum."
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