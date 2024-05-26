AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?

Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:25

Güncelleme: 26.05.2024 - 13:28

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Doğu ve Güneydoğu illerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığın hayli düştüğüne dikkat çekerek "Kürtler partiye küstü" çıkışı yaptı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'ye yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Mahmut Övür'ün “AK Parti’de değişim yeni bir siyasi ruh"la mümkün" dediği bugünkü (26 Mayıs) köşe yazısını değerlendiririrken "Bu bir temenni olarak güzel, ama sözü edilen yeni ruhu arayıp bulmak, birtakım aktörlerin başarısızlığı üstlenerek erdemli bir davranış gösterip çekilmeleriyle değil- bizim siyasi geleneğimizde böylesi erdemli davranışlar yok pek, ya da münferit- AK Parti’nin kuruluştaki siyasi kodlarına dönmesi için mücadele etmekle mümkündür" dedi.

"SORUNLAR CHP'NİN PROGRAMI OLDU"

Orhan Miroğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük reformlara imza atıldı ama kuruluştaki kodların işaret ettiği sorunların önemli bir kısmı çözülemedi, tam tersi, bu sorunlar AK Partinin siyasi insiyatif ve motivasyon alanından çıktı, ya da çıkarıldı, neredeyse CHP’ye siyasi program haline geldi."

"SELAHATTİN BEY'İ ANLADIK DA..."

Daha sonra, bölgede yapılan araştırmalara değinen Miroğlu, "Misal, Kürt meselesindeki gelişmelere ve sonuca bakalım. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu meselede yaptığı reformları partisi dahi savunamaz- ya da savunmak istemez- hale getirildi" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Partinin oy oranı Diyarbakır’da %17’lerde ki bu oran 2015 seçimlerinin oranı. Seçimlerde, beş milyon Kürd’ün yaşadığı İstanbul’da ve bir çok şehirde Kürtler’in karşısına milletvekili ve belediye başkan adayı olarak, Googol’un dahi tanımadığı adaylar çıkarıldı! Selahaddin Demirtaş kamuoyu araştırmalarında Kürtler’in birinci lideri, İmamoğlu ikinci! Erdoğan Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu’ndan sonra geliyor! Bundan daha büyük hak kaybı veya gaspı olur mu? AK Parti bu hak kaybının peşine düşmeden Kürtlerle yeniden nasıl buluşacak?

Selahattin Bey’i anladık hadi, peki İmamoğlu ne yapmış da Kürtler’in önemli bir kısmı ikinci sıradaki lider olarak görüyor? Sebep ortadadır. AK Parti kendi siyasi hikayesine ters düştü, en haklı olduğu durumlarda bile hakkını hukukunu savunamaz hale geldi."

"KÜRTLER KÜSTÜ, ORTA SINIF DEM'E GEÇTİ"

"Kürtler partiye küstü Bizim güçlendirdiğimiz orta sınıflar, DEM’in bölgedeki temel sosyolojisi haline geldi, aramızdaki mesafe açıldıkça açıldı. AK Parti’nin hikayesi, farklı siyasi hikayeleri bir arada tutan, birleştiren bir Türkiye hikayesiydi ve “ya demokrasi ya hiç” diyen bir hikayeydi" diyen Miroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aradan çeyrek asır geçti bugün hala yeni anayasa diyoruz, demokrasi diyoruz, Kürt meselesi diyoruz, refahı arttırmak ve yoksulluğu yok etmek istiyoruz. Bu gerçekler nedeniyle Kuruluştaki kodlar partiyi iktidara taşıyan hikayenin özüdür ve bugün de kıymetinden bir şey kaybetmiş değil, sorun AK Parti’nin bu kıymetten uzaklaşmış olmasıdır. Partide statükodan yana olanlar ve hiç bir şey olmamış gibi davranarak kulağının arkasına yatanlar seçim yenilgilerine rağmen işte bu siyasi kodlara dönmeye de şiddetle karşılar. Siyasi kodlara dönme çağrısı yanlış, çünkü Türkiye ve dünya yirmi yıl öncesine göre çok değişti” diyorlar. Doğru Türkiye ve dünya çok değişti. Ama bu değişimin ruhunu dahi, AK Partinin kuruluşundaki siyasi kodlarla değil de başka neyle açıklayacağız? Yeni anayasamız oldu da haberimiz mi yok?Yargı, şu bu, demokrasi sorunumuz yok mu? Kürtler ve Türkler arasındaki bin yıllık kalem ve silah arkadaşlığına rağmen; Kürt meselesinin küresel bir mesele haline geldiği bu yüzyılda Ortadoğu’daki Kürtlerin umudu neden Türkiye değil de ABD! Hiç üzülmeyecek, endişe duymayacak ve sorgulamayacak mıyız?”