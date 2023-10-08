AKP MKYK üyeleri belli oldu: Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

AKP’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde milletvekili aday listelerinde olduğu gibi MKYK listesinde de büyük değişikliğe gitti. 75 kişilik MKYK listesinde, 49 isim liste dışı kaldı. Bu isimler arasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağ kolu” olarak da bilinen eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli, uzun süre Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gibi isimlerin yer alması da dikkat çekti.

KÜLÜNK DE YOK

MKYK listesinde yer verilmeyen isimler arasında son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Metin Külünk de yer almadı. Listede yer almayan diğer isimler ise şöyle: “Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Peker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal.”

KEMİK KADROYU KORUDU

Erdoğan, yerel seçimler öncesinde “partinin kemik kadrosu” olarak da bilinen isimlere ise yeni MKYK listesinde de yer verdi. Hayati Yazıcı listede kalarak, “partinin kuruluşundan bu yana MKYK’de yer alan tek isim” olma unvanını da korumuş oldu. Erdoğan’ın Ömer Çelik, Efkan Ala, Nihat Zeybekçi, Aziz Babuşcu, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Fatih Şahin gibi partinin önemli isimlerine listede yeniden yer vermesi ise “yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalarda bu isimlerin etkin rol oynayacağı” değerlendirmeleri de yapıldı.

SETA ÜYESİ DE LİSTEDE

Erdoğan’ın yeni MKYK listesinde dikkat çeken isimler de yer alıyor. Bunlar arasında, Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, televizyon programcısı Hayati İnanç, belgeselci Serdar Kılıç, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, SETA üyesi Cem Duran Uzun, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, eski Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erdoğan’ın eski metin yazarı Hüseyin Besli’nin oğlu Ömer Faruk Besli, türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer de bulunuyor.