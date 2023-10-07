AKP'li Mücahit Birinci'den 'Adnan Oktar' açıklaması: 15 Temmuz'u önceden biliyormuş, soruşturulması elzem

Yayınlanma: 07.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 07.10.2023 - 11:26

140 Journos adlı Youtube kanalı, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir araştırma videosu yayımladı.

Söz konusu video, Oktar'ın faaliyetlerini ve siyasi ilişkilerini konu alıyor. Birçok tanık ve gazetecinin konuşmalarına yer verilen videoya gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da konuşmalarıyla katkıda bulundu.

Videonun yayımlanmasının ardından AKP Merkez ve Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından videoyu beğendiğini ifade etmiş ve izlenmesi gereken bir belgesel olduğunu ifade etmişti. Birinci'nin bu paylaşımı Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen troll hesapların tepkisine neden olmuştu.

Oktar'ın örgüt faaliyetleri gündemdeki yerini korurken, Birinci'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki, Adnan Oktar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı noktasında da soruşturulması elzem. 15 Temmuz Fetullahçı Darbe Girişimini önceden bildiği hususu dava dosyasına geçmiş. Dava dosyasında bu gerçekler gün gibi dururken, bunlar nasıl ve neden soruşturma konusu yapılmamış? Çok acayip..."